Новосибирские депутаты определились с фаворитом на должность бизнес-омбудсмена

На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области претендуют два кандидата: действующий бизнес-омбудсмен Николай Мамулат и исполнительный директор областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева.
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