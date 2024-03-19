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Новосибирские депутаты определились с фаворитом на должность бизнес-омбудсмена

Новосибирские депутаты определились с фаворитом на должность бизнес-омбудсмена

На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области претендуют два кандидата: действующий бизнес-омбудсмен Николай Мамулат и исполнительный директор областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева.

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