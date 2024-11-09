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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Если вы собрались сегодня отпраздновать день сна до обеда, то фигушки

Если вы собрались сегодня отпраздновать день сна до обеда, то фигушки. Есть другие идеи: ✔️праздники для души – Всемирный день свободы, День дарения огня семи греющим свечкам, День вечно живого хаоса ✔️праздники для впечатлений и открытий – День винного туризма, День "Сходите в художественный музей", День изобретателя (только порох не изобретайте, ага? Чревато), Международная неделя науки и мира ✔️праздники живота – День клюквенного чизкейка, День мясного хлеба, Фестиваль оливок, День греческого йогурта, День чикенбургера, День ромовой бабы Также есть очень уютный День хранительницы домашнего очага (дамы, ОТДЫХАТЬ, за неделю наохранялись), очень значимый Всемирный день усыновления, исторический Судьбоносный день – это когда в Германии пала Берлинская стена.

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