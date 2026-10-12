На Украине требуют президента анаогичного главе России Владимиру Путину. Соответствующее заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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