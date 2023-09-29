Военный комиссариат начинает набор в автошколу

Военный комиссариат Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов проводит набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2024 году, годных по состоянию здоровья, для обучения в Миллеровской автошколе ДОСААФ по специальностям: «Водитель автомобилей категории «С».
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