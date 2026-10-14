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Царьград

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Экс-лесничий получил 5 лет условно за рубку на 34,5 млн

Экс-лесничий получил 5 лет условно за рубку на 34,5 млн

Бывший лесничий Алексей Логинов приговорён Катав-Ивановским городским судом к пяти годам лишения свободы условно за участие в организованной группе, которая с 2011 по 2014 год незаконно вырубала сосну и продавала неучтённую древесину.

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