Экс-лесничий получил 5 лет условно за рубку на 34,5 млн

Бывший лесничий Алексей Логинов приговорён Катав-Ивановским городским судом к пяти годам лишения свободы условно за участие в организованной группе, которая с 2011 по 2014 год незаконно вырубала сосну и продавала неучтённую древесину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин поставил Зе...
- Путин поставил Зе...
- Без Украины и стр...
Ну, и с кого убытки взыскивать будут? С лесничего? А его начальство, конечно белое и пушистое, не знало и слыхом не слыхивало о воровстве! А у лесничего оказалось имущества ... аж на 3 млн рб!!!