«От бойцов даже молекул не остается»: ВСУ пожаловались на ужасные удары ВС РФ мощнейшим оружием: Новости СВО, к утру 28 марта 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине

Последние новости СВО к утру 28.03.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 28 марта 2024 года.
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