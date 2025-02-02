В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о возможном нарушении жилищных прав семьи участника СВО в Краснодарском крае

В сети Интернет опубликовано видеообращение к Председателю СК России, согласно которому семья участника СВО, проживающая в Краснодарском крае, может быть выселена из единственного жилья по причине возможной ошибки, допущенной сотрудников службы судебных приставов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии