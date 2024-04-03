Администрация Соединённых Штатов Америки выражает готовность отказаться от введённых главой государства Джозефом Байденом ограничительных мер относительно экспортного сбыта СПГ ради того, чтобы добиться от конгрессменов утверждения выделения денежных средств для поддержки киевского режима.
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