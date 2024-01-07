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Нигматуллина о решении продолжить карьеру: «Меня испугала домашняя рутина и потеря привычного образа жизни. Поняла, насколько тяжелый материнский труд»

– Правильно ли понимаю, что у тебя по-настоящему стоял выбор: продолжать карьеру или нет? – Да, были такие размышления.

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