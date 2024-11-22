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Экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота

Экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота

Федеральная полиция Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинение в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году.

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