Экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота

Федеральная полиция Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинение в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году.
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