Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Каширина
    А гарантий Остин не подумал дать и прекратить бомбить наши города?Пентагон дозвонил...
  • Svetlana Kuzmina
    Василий, броня Т-14 гораздо выше, чем у Абрамса, но Абрамс более маневренный, несмотря на больший вес. А зачем переде...Пентагон дозвонил...
  • Виктор Онегин
    Вообще о чём? Поручил. Видимо раньше до его никто не чего не поручал когда мост обрушался? А главное что тут американ...Белоусов поручил ...

Надела хиджаб – плати штраф: как в самой отсталой среднеазиатской стране решили нарушить шариат

Надела хиджаб – плати штраф: как в самой отсталой среднеазиатской стране решили нарушить шариат

Таджикское телевидение замыливает хиджабы в своих сюжетах. Из Таджикистана пришла маленькая, но сенсационная новость: в этой среднеазиатской республике её президент выступил с инициативой запретить ношение женщинами платков, закрывающих лицо и шею.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх