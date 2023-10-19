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СССР-Россия

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Израиль родился в огне войны, Израиль погибнет в огне войны

Израиль родился в огне войны, Израиль погибнет в огне войны

Виктор Анисимов Это всего лишь моё личное мнение, и я конечно же не претендую на его безусловную истинность.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Кровавые события в данном регионе мира на протяжении 2-х тысяч лет напрямую зависят от предоставления Палестине полноценной автономии, четком государственном размежевании территорий Западного берега реки Иордан и Голанских высот, становлении ЛАГ реальной объединяющей организацией всех арабов, четких гарантий неприменения Израилем 100 имеющихся атомных бомб, все остальные вопросы решаемы более просто. На данный момент идет очередной исторический захват чужих территорий силами Израиля, США и их шестерок по НАТО при негласном согласии части арабских государств. Ничего необычного для данных территорий нет как и нет ничего необычного в историческом плане в продвижении западной Европы на восток, у которого давно есть название Drang nach Osten.
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