Экономист Катасонов: "Вклады не заморозят! Но... Разгонят инфляцию и обесценят депозиты"

Чем обуславливается разгон паники в некоторых Telegram-каналах - что после завершения СВО государство изымет частные банковские накопления, чтобы пустить эти средства на восстановление экономики? Ну, вот, например, как это объясняет доктор экономических наук Валентин Катасонов, часто выступающий в СМИ.
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