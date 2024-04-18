Как работать из дома: 5 привычек для эффективности

Всё больше людей работают из дома. Кто-то не вернулся в офис после ковида, у кого-то получилось договориться на гибридный график, когда в офис нужно приезжать только 2-3 раза в неделю, а другие и вовсе работают на себя.
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