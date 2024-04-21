Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Факты против антисоветчиков: «Железный занавес» на СССР наложили извне, а не изнутри, как про это лгут

Факты против антисоветчиков: «Железный занавес» на СССР наложили извне, а не изнутри, как про это лгут

Антисоветская пресса до сих пор муссирует миф о том, что СССР был «закрытой страной», где никого никуда не пускали, все сидели в рамках своего района, а сама страна самоизолировалась от мировой политики.

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