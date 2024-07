Российский военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций на покровском направлении

REUTERS/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Oleg Petrasiuk ВСУ обратились в бегство со своих позиций в населенном пункте Новоселовка Первая и его окрестностях на покровском направлении, рассказал ТАСС командир танка Т-80 Южной группировки российских войск с позывным Литвин.