Российский военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций на покровском направлении

REUTERS/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Oleg Petrasiuk ВСУ обратились в бегство со своих позиций в населенном пункте Новоселовка Первая и его окрестностях на покровском направлении, рассказал ТАСС командир танка Т-80 Южной группировки российских войск с позывным Литвин.
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