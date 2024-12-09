Топ-менеджеры банков РФ заработали более 64 млрд рублей за полтора года

По итогам 2023 года и первого полугодия текущего топ-менеджеры отечественных банков получили поощрения на более чем 64 млрд рублей, пишут “Ведомости” со ссылкой на отчетности 18 из 50 крупнейших банков (на них приходится 70% активов российской банковской системы и 72% от ее совокупной чистой прибыли).