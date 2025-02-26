Политнавигатор Несмотря на дружественную риторику, новый президент США пока не сделал никаких реальных шагов навстречу России.
Очень рано верить добрым словам Трампа – Симонов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну конечно... нас же поманили... Пальчиком.... А ведь: "Дураку не нужен нож ЕМУ ТРИ КОРОБА НАВРЕШЬ - И ДЕЛАЙ С НИМ, ЧТО ХОШЬ...."...Помните, текст из советского мультфильма?...
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14 час.
ВБ
Владимир Балобаев
Хотел написать тоже самое - уже накарябал но вы меня опередили - не люблю повторятся.Текст почти в один в один,поэтому удалил.Сколько уже обманывали не ужели ещё раз на эти грабли наступим?
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13 час.
Lev Konov
Не нужно даже надеяться на лучшие перемены - Трамп враг. Запад понимает только силу русского кулака.
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8 час.
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