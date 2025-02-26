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Очень рано верить добрым словам Трампа – Симонов

Очень рано верить добрым словам Трампа – Симонов

Политнавигатор Несмотря на дружественную риторику, новый президент США пока не сделал никаких реальных шагов навстречу России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну конечно... нас же поманили...   Пальчиком....  А ведь:   &quot;Дураку не нужен нож   ЕМУ ТРИ КОРОБА НАВРЕШЬ - И ДЕЛАЙ С НИМ, ЧТО ХОШЬ....&quot;...Помните, текст из советского мультфильма?...
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14 час.
ВБ
Владимир Балобаев
Хотел написать тоже самое - уже накарябал но вы меня опередили - не люблю повторятся.Текст  почти в один в один,поэтому удалил.Сколько уже обманывали не ужели ещё раз на эти грабли наступим?
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13 час.
Lev Konov
Не нужно даже надеяться на лучшие перемены - Трамп враг. Запад понимает только силу русского кулака.
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8 час.
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