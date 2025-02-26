Очень рано верить добрым словам Трампа – Симонов

лл лина любимцева Ну конечно... нас же поманили... Пальчиком.... А ведь: "Дураку не нужен нож ЕМУ ТРИ КОРОБА НАВРЕШЬ - И ДЕЛАЙ С НИМ, ЧТО ХОШЬ...."...Помните, текст из советского мультфильма?...

ВБ Владимир Балобаев Хотел написать тоже самое - уже накарябал но вы меня опередили - не люблю повторятся.Текст почти в один в один,поэтому удалил.Сколько уже обманывали не ужели ещё раз на эти грабли наступим?