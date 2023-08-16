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Чалов об инсайде Фабрицио Романо про интерес ПАОК к нему: «Мне он не писал в личку»

Чалов об инсайде Фабрицио Романо про интерес ПАОК к нему: «Мне он не писал в личку»

– Вопрос про ПАОК, Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется тобой. – Я уже отвечал. – Арсену Захаряну он писал в личку.

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