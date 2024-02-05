Прощание с экипажем самолёта Ил-76 состоится 8 февраля

Церемония прощания с экипажем самолёта Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом с украинскими военнопленными на борту, состоится 8 февраля в Оренбурге, сообщил отец погибшего борттехника Сергея Житенева Николай Житенев.
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