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Радик Сәләхов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында иң көчлесе статусын раслады

Радик Сәләхов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында иң көчлесе статусын раслады

Бүген Чолпон-Ата шәһәренең Физкультура-савыктыру комплексында «көрәш» бәйгесе узды. Радик Сәлахов абсолют авырлык категориясендә җиңүче булды, шуның белән ул Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында иң көчле статусын раслады.

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