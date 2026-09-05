Радик Сәләхов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында иң көчлесе статусын раслады

Бүген Чолпон-Ата шәһәренең Физкультура-савыктыру комплексында «көрәш» бәйгесе узды. Радик Сәлахов абсолют авырлык категориясендә җиңүче булды, шуның белән ул Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында иң көчле статусын раслады.
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