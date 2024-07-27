Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалиции» с США во главе допустил в небе над Сирией опасное сближение с истребителем Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

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