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Грядёт национализация?

Грядёт национализация?

Чот я в недоумении - наше Министерство Правды упорно ставит в СМИ обличающие сюжеты про национализацию в хохляндии собственности хохляцких олигархов.

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