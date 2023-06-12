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Новым регионам России помогут быстрее пройти переходный период

Новым регионам России помогут быстрее пройти переходный период

Комиссия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ создала рабочую группу, цель которой помочь новым субъектам страны интегрироваться в незнакомое для них правовое поле России.

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