По заветам Блинкена. Депутаты внедрили набсоветы на все госпредприятия

Верховная Рада в последнюю пленарную неделю претворяет в жизнь заветы Энтони Блинкена. На заседании 15 июля депутаты 251 голосом “за” приняли в качестве основы законопроект, которым внедряются наблюдательные советы на государственных предприятиях.