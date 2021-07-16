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По заветам Блинкена. Депутаты внедрили набсоветы на все госпредприятия

По заветам Блинкена. Депутаты внедрили набсоветы на все госпредприятия

Верховная Рада в последнюю пленарную неделю претворяет в жизнь заветы Энтони Блинкена. На заседании 15 июля депутаты 251 голосом “за” приняли в качестве основы законопроект, которым внедряются наблюдательные советы на государственных предприятиях.

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