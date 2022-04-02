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Трехлетняя 3D-карта GeForce GTX 1650 на 15-20% быстрее новейшей Intel Arc A370M в популярных играх

Трехлетняя 3D-карта GeForce GTX 1650 на 15-20% быстрее новейшей Intel Arc A370M в популярных играх

Мы уже писали о том, что дискретный 3D-ускоритель Intel Arc A370M уступил мобильному видеоадаптеру AMD начального уровня Radeon RX 6500M, а сейчас подоспело сравнение новинки Intel с 3D-картой Nvidia.

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