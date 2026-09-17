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Иркутск Сегодня

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В Иркутске на две недели закроют движение по улице Красных Мадьяр

В Иркутске с 9:00 19 сентября до 19:00 2 октября будет закрыто движение транспорта по улице Красных Мадьяр напротив дома № 14/2.

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