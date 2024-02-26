Кучеров превзошел рекорд легендарного Сен-Луи

Никита Кучеров стал лидером «Тампы» за всю историю по количеству игр с минимум двумя передачами. Поздним вечером 25 февраля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».