Кучеров превзошел рекорд легендарного Сен-Луи

Никита Кучеров стал лидером «Тампы» за всю историю по количеству игр с минимум двумя передачами. Поздним вечером 25 февраля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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