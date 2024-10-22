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Царьград

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Глюкоза второй раз за год попалась на употреблении наркотиков

Глюкоза второй раз за год попалась на употреблении наркотиков

Наталья Чистякова-Ионова вновь попала в скандал, связанный с запрещенными веществами.На неадекватное поведение Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной, как певица Глюкозу, обратили внимание сотрудники полиции аэропорта Шереметьево.

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