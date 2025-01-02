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У Джейдена Айви подозрение на серьезную травму ноги. Игрока «Пистонс» увезли с площадки на каталке

Защитник «Детройта» травмировал левую ногу в результате столкновения с игроком «Орландо» Коулом Энтони, когда они боролись за мяч.

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