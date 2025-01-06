Первые два дня январских наград в Elder Scrolls Online получили дополнительные бонус...

Первые два дня январских наград в Elder Scrolls Online получили дополнительные бонусыВ качестве компенсации за недоступность серверов в декабре, разработчики MMORPG Elder Scrolls Online решили расширить награды за вход в игру для первых двух дней.
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