Дыра в бюджете Кузбасса: от туризма в 16 раз меньше денег, чем от угля

Какие угольные предприятия в Кузбассе не работают? Какие бюджетные программы свернули из-за кризиса в главной отрасли? И можно ли доходами от туризма заместить угольные? Разберем февральский годовой отчет губернатора Ильи Середюка в областном парламенте.
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