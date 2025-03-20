Дыра в бюджете Кузбасса: от туризма в 16 раз меньше денег, чем от угля

Какие угольные предприятия в Кузбассе не работают? Какие бюджетные программы свернули из-за кризиса в главной отрасли? И можно ли доходами от туризма заместить угольные? Разберем февральский годовой отчет губернатора Ильи Середюка в областном парламенте.