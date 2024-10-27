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Региональная Юридическая Служба

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Исследование показало, что световое загрязнение вредит нашему здоровью

Исследование показало, что световое загрязнение вредит нашему здоровью

Фото: britannica.com По мере того как ночи становятся светлее, список проблем со здоровьем, связанных с искусственным освещением, расширяется: от бессонницы до рака — об этом сообщают новости дня за сегодня.

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