Исследование показало, что световое загрязнение вредит нашему здоровью

Фото: britannica.com По мере того как ночи становятся светлее, список проблем со здоровьем, связанных с искусственным освещением, расширяется: от бессонницы до рака — об этом сообщают новости дня за сегодня.
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