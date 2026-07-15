В Пинежском заповеднике начала работу вторая детская экспедиционная смена

Основная тема занятий – краеведение и знакомство с работой экскурсоводаОсновная тема занятий – краеведение и знакомство с работой экскурсовода Пятнадцать юных участников экспедиционной смены «Заповедные экскурсоводы» в течение десяти дней под руководством опытных краеведов будут узнавать новое о Русском Севере и заповедном Пинежье и учится рассказывать о родном крае, ведь все дети — жители поселка Пинега и Пинежского округа.