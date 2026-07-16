Injective подала в SEC заявку на регистрацию в качестве трансфер-агента

Injective подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию в качестве трансфер-агента, чтобы перенести одну из основных функций ведения учета на рынках ценных бумаг в блокчейн-инфраструктуру.
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