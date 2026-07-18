Боец Пляшник: боевики ВСУ пришли на российские позиции для ротации

Старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник рассказал ТАСС о случае, когда группа украинских оккупантов в Днепропетровской области пришла на российские позиции, чтобы провести ротацию и сменить, как они думали, других боевиков ВСУ.