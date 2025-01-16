Эксперты: нововведения в бассейнах Греции отпугнут тысячи туристов

В Греции начнут использовать в бассейнах морскую соленую воду вместо пресной.фото: government.gov.grВласти Греции намерены «сохранить водные ресурсы» и использовать в бассейнах морскую соленую воду вместо пресной.
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