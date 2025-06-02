Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: главные новости СВО за 2 июня

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Россия и Украина договорились об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных, Мединский раскрыл содержание российского меморандума, а Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной.
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