Коммунальный развод: россиянам начали звонить лже-сотрудники управляющих компаний

Коммунальный развод: россиянам начали звонить лже-сотрудники управляющих компанийМошенники подстроились под осень: теперь они массово звонят россиянам и притворяются коммунальщиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- История пломбира ...
- История пломбира ...
- История пломбира ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым