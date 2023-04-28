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Пчеловоды из Донбасса поделились опытом по сбору липового меда

Пчеловоды из Донбасса поделились опытом по сбору липового меда

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев рассказал, что пчеловоды из Луганска поделились опытом с коллегами из других регионов страны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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