Пчеловоды из Донбасса поделились опытом по сбору липового меда

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев рассказал, что пчеловоды из Луганска поделились опытом с коллегами из других регионов страны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».