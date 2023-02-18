В миллеровском лицея №7 прошел региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»

В нем приняли участие юные исследователи из второй, восьмой, Титовской, Грековоской школ, лицея №7 и Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса.
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