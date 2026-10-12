Орловский арбитражный суд оштрафовал «Дикси Юг» на 700 тысяч рублей

Арбитражный суд Орловской области оштрафовал на 700 тыс. рублей АО «Дикси Юг». Поводом стали проверки магазинов в Орле, Мценске и Колпне в феврале-марте 2026 года.
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