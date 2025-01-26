Процесс пошел - Мошенничество на 4 млн: Возбуждено уголовное дело по факту выдачи сертификата на жильё мигрантам в Долгопрудном

Светлана Ефименко

СОВСЕМ "совесть потеряли"эти "главари РОССИИ!"ЧТО ПРОИСХОДИТ У НАС В НАШЕЙ РОССИИ?!ЭТИ ЛЮДИ КОТОРЫЕ В НАЧАЛЕ 90-Х ОРАЛИ ЧТО МЫ ХОТИМ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИОТ РОССИИ, И ЧТО МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ХОРОШО БЕЗ РУССКИХ! РУССИЕ КТО САМ УЕХАЛ А КОГО УБИЛИ НЕ ДАЛИ УЕХАТЬ И СВОЕ ЗАБРАТЬ ЭТИНЕЛЮДИ ВСЕ У НИХ ЗАБРАЛИ И НАСИЛОВАЛИ НАШ НАРОД И УБИВАЛИ!ВСЕЧТО ПОСТРОИЛИ РУССКИЕ ОСТАЛОСЬ У НИХ, НО ОНИ И ЭТО ВСЕ ПРОС..ЛИ! ВЫХОД ВСЕ ПУСТИЛИ ПО ВЕТРУ ! А ТЕПЕРЬ ЧТО? ОКАЗЫВЕТСЯ НЕ МОГУТ ЖИТЬ БЕЗ РУССКИХ!? ВСЕ СЮЮДА РВАНУЛИ ЕЩЕ И ЗДЕСЬ ГРАБИТЬ РОССИЮ! НАРОД У НАСОЧЕНЬ ДОВЕРЧИВЫЙ, НО ПРОЩАТЬ ИМ ТО ЧТО ОНИ ЗДЕСЬ ТВОРЯТ, ХОТЯТ УСТРОИТЬ ЗДЕСЬ СВОЙ "ГАРЕМ И СО СВОИМ УСТАВОМ ЛЕЗУТ В НАШ "МОНАСТЫРЬ!?РАБОТАТЬ НЕХОТЯТ, А ТОЛЬКО СРАЗУ В КАКЗНУ ЛЕЗУТ ПОМАГИТЕ! А КТО НАМ ПОМАГАЕТ?РУССКИЙ НАРОД ИСПОКОН ВЕКОВ ВСЕГДА РАБОТАЛ НА ГОСУДАРСТВО, А ВЫ ДАРМОЕДЫ И ТУНЕЯДЦЫ! ПОЧЕМУ ДОМА НЕ ХОТИТЕ ТРЕБОВАТЬ ПОМОЩИ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ!?ВЫ НЕ НАМ РОЖАЕТЕ А ПРЕЖДЕ ВСЕГОДЛЯ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА! ЗНАЕТЕ ЧТО ВАШЕ ГОСУДАРСТВО ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО СТАРАЕТСЯ ТАК ВЫ ХОТЬ РАБОТАТЬ ИДИТЕ И ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ЧТОБ ЧТО ТО ТРЕБОВАТЬ!ТАК НЕТ ЖЕ !