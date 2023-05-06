Аргументы недели

98 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Вы забыли сказать, что венгры произошли от татаро-монголов)Премьер Венгрии О...
  • Геннадий Бережнов
    В стране пора наводить порядок. Согласен, но это общие слова. А реально то что делать и кто будет наводить этот порядок?Багдасаров о поку...
  • Alexandra Gorskaya
    Песков хитрая личность.Песков на похорон...

Бастрыкин: СК готов предъявить доказательства преступлений Украины в Донбассе, однако Запад игнорирует происходящее в ДНР и ЛНР

Бастрыкин: СК готов предъявить доказательства преступлений Украины в Донбассе, однако Запад игнорирует происходящее в ДНР и ЛНР

Следственный комитет готов предъявить доказательства преступлений киевской стороны на территории Донбасса, однако Запад игнорирует происходящее в ДНР и ЛНР.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх