Симоньян написала заявление против критика ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

Главред RT Маргарита Симоньян сообщил, что в силах приступить к подаче заявлений в полицию в отношении тех, кто подверг критике ее рассуждения о возможности испытания термоядерного взрыва в небе над Сибирью, а также выведения из строя электроники и спутников.