Жестокое семейное убийство произошло в понедельник в подмосковной Ивантеевке. Автослесарь-моторист после размолвки с женой приехал домой забрать вещи и задушил благоверную прямо на лестничной площадке! Фото: Евгений Семенов Как стало известно «livenews24», драме предшествовало неприятное открытие, ….
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