Первые камни с «темной» стороны Луны упали на Землю

Китайская лунная миссия «Чанъэ-6» доставила на Землю уникальный трофей — около двух килограммов грунта, который был впервые добыт на невидимой стороне Луны, в крупнейшем из известных ударных кратеров в Солнечной системе, самом древнем бассейне земного спутника Южный полюс — Эйткен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии