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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Кении: «Все в мире должны разделять спорт и политику. Я разделяю, поэтому хочу сыграть с Россией. Футбол должен объединять людей»

Тренер Кении: «Все в мире должны разделять спорт и политику. Я разделяю, поэтому хочу сыграть с Россией. Футбол должен объединять людей»

«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России.

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