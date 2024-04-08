На Украине рассказали о критической важности цирка

Государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» было признано критически важным. Соответствующий приказ Минкульта республики опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
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