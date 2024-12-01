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Митингующих оттеснили с территории перед парламентом Грузии, после чего они начали строить баррикады

Митингующих оттеснили с территории перед парламентом Грузии, после чего они начали строить баррикады

В Тбилиси сотрудники правоохранительных органов оттеснили митингующих с территории перед парламентом Грузии и окружили здание законодательного органа, сторонники оппозиции переместились по проспекту Руставели.

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